“المدينة المنورة”: تطبيق آلية الكشف عن متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة

تشرع أمانة منطقة المدينة المنورة ابتداءً من بعد غد الثلاثاء، في تطبيق الآلية الجديدة لفحص المنتجات الزراعية في سوق الخضار المركزي بالمدينة المنورة، بهدف التأكد من سلامة الخضروات والفواكه المحلية المعروضة في الأسواق وخلوها من بقايا المبيدات الزراعية.

وتعمل أمانة المنطقة بالتنسيق مع شركائها بصورة تكاملية، على فحص المنتجات الزراعية من خلال مراقبة المنتجات الواردة عبر البوابة الرئيسية للسوق خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالإضافة إلى مباشرة الفرق الرقابية على المنتجات الزراعية لمنع المنتجات الزراعية التي لا تحمل السجلات الزراعية، وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومعارض البيع لإجراء الفحوصات المخبرية عليها وكشف متبقيات المبيدات ومدى مناسبتها للاستهلاك، والتعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة لدى الأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال الآلية الجديدة، إلى تنظيم حركة دخول وخروج المنتجات الزراعية من وإلى الأسواق المركزية، والكشف عن صلاحية المنتجات المعروضة في الأسواق المركزية والتأكد من عدم تأثرها بالمبيدات حفاظاً على سلامة المستهلك ، وتعزيز الدور الوقائي من الإصابة بالأمراض التي قد تسببها مبيدات المحاصيل الزراعية، وتفعيل برامج التوعية للمزارعين وتحفيزهم على الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات والمحددات الزمنية لاستخداماتها ( فترات حظر الاستخدام )، بالإضافة إلى رفع معدلات الوعى الصحي لدى المستهلكين.

وتأتي الآلية الجديدة ضمن خطط الأمانة التطويرية لمستوى الأداء في السوق المركزي، والرامية إلى تحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق، والسيطرة على عرض المنتجات مجهولة المصدر التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة من الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.