والد الكساسبة يعلق على مقتل #البغدادي: تحقق حلم حياتي

عبر والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم داعش الإرهابي، مساء الأحد، عن سعادته بالقضاء على البغدادي الذي شوّه صورة العرب والإسلام والمسلمين.

وقال “كلي فخر وسرور في هذا اليوم.. هذا الرجل الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، شوه صورة المسلمين والإسلام”.

وأضاف “كنت أحلم في حياتي أن أتمكن من البغدادي وأمثاله، وكل من ساهم في قتل ابني معاذ مثل صدام الجمل، وهو أحد قادة داعش الصغار”.

وتابع قائلاً “كنت أحلم أن آخذ بثأر معاذ وأقتل واحدا منهم أو أحضر مقتل واحد منهم، التنظيم الإرهابي”.

جاء ذلك بعدما، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.