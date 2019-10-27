بالوثائق.. صفقة أمير قطر وصديقه لشراء 70 كيلومترا موازية لحدود السعودية فضحها اختطاف الصيادين

كشف المعارض القطري خالد الهيل وثائق، قال إنه يعرضها لأول مرة، تتضمن مراسلات وأوراق تكشف صفقة أمير قطر تميم بن حمد الذي طالب شخصيا من صديقه عبدالرحمن بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني بالذهاب إلى العراق وعرض شراء 70 كيلومترا موازية للحدود مع السعودية بشكل مبدئي وتفعيل غطاء قد يكون مقبول وهو محمية طبيعية.

في البداية قال الهيل، عبر حسابه على تويتر، إن معلومات موثقة لم يحبذ نشرها سابقا ولكن أعتقد حان وقتها وهي متعلقة بالفضيحة التاريخية التي قام بها تنظيم الحمدين عندما دفع فدية للإرهابين في العراق، تبدأ في شهر ١١ مِن عام ٢٠١٥ وقبيل اختطاف ماسمي بالصيادين القطريين في العراق والذين تم اختطافهم من بادية السماوه وتحديدا منطقة اصبيا.

وأضاف الهيل أن تنظيم الحمدين بدأ الاهتمام ببادية السماوه عندما أشار إليهم أحد المستشارين عن الأهمية الاستراتيجيه والأمنية والجغرافية لها حيث إن بادية السماوه تمتد مع حدود السعودية لأكثر من ٤٠٠ كيلومترا وصولًا لدولة الكويت وأهميتها أن معظم أراضيها تم استئجارها من قبل سكان البادية لمدد طويلة.

وتابع “جاءت تلك الاستشارة الملعونة في إطار رغبة تنظيم الحمدين السيطرة على مناطق مجاورة للسعودية واستخدامها كاداة للقوة الناعمة في استدراج وكسب القوة البشرية واستعطافها واستمالتها واستخدامها عند اللزوم وهنا أمر حمد بن خليفة بإرسال الوفود للسماوة عام 2009 بغطاء “الصيد” ومحاولة تملكها”.

واستطرد حيثه عارضا مستندات قائلا “بدأ تنظيم الحمدين بتنفيذ خطة عمل ممنهجه وحتى أنه ذكر في أحد توصيات تقارير جهاز أمن الدولة في قطر أن التركيز يجب أن يكون على بناء علاقات اجتماعية في البادية مع قبائل آل زياد والبركات وآل غليظ وآل عبس وهم المسيطرين على معظم أراضي البادية”.

وأشار إلى أن تنظيم الحمدين حاول المراوغه والالتفاف على الدولة العراقية محاولين إنشاء غطاء في البادية، فطلب تميم بن حمد شخصيا من صديقه عبدالرحمن بن حمد بن خالد بن حمد ال ثاني بالذهاب إلى العراق وعرض شراء 70 كيلومترا موازية للحدود مع السعودية بشكل مبدئي وتفعيل غطاء قد يكون مقبول وهو محمية طبيعية”.

وتابع “أمر تميم بتوفير اللازم لصديقة المدعو الشيخ عبدالرحمن بن حمد ال ثاني وقام بطلب رخصه للصيد في ١٦-١١-٢٠١٥ اي تقريبًا شهر واحد من اختطاف مايسمى الصيادين القطريين في العراق وبدؤوا بتجهيز اللازم من كل النواحي اللوجستية والمادية والاستراتيجية وهذي وثيقة تؤكد كلامي”.

وبين “طلب عبدالرحمن بن حمد ال ثاني استثناء ليسرع موضوع الموافقة على الصيد وطلب من شخص نافذ من اهل السماوة التدخل لتسريع الامور وقالة مستعدين ندفع اي شي وأصبح الاتفاق على مبلغ ٦٥٠ الف دولار لاستخراج موافقة المقناص ووجه الرجل لدفع مبلغ٣٩٦ الف دولار كمقدمة من اصل المبلغ ولكن حصلت كارثه”.

وأضاف “قبيل استخراج الموافقة للمدعى عبدالرحمن بن حمد ال ثاني تم اختطاف الشيوخ من منطقة ابصيا في بادية السماوة فقام عبدالرحمن بن حمد بالاتصال فورًا بالشخص النافذ وطلب منه إلغاء الطلب ومحي اسمه من كافة السجلات وكان يرتعد وقال للشخص النافذ ” ماقدر اتكلم تلفون” شيل اسمي فورا بإلحاح كبير”.

واستطرد قائلا “بعد انتهاء عملية الاختطاف ودفع الفدية للإرهابين طلب تميم بن حمد ان يتم إخفاء هوية عبدالرحمن بن حمد لكي لا يوصل اي خيط إلى تميم بن حمد فقام بالتهرب من كافة علاقاته في العراق ولكن قبل فتره تواصل احد المعنيين بموضوع عبدالرحمن مع رئيس وزراء قطرالذي وجه مدير مكتبه بالحديث معه”.

ونشر الهيل في آخر حديثه تسجيلا مسربا عن القضية وقال “لدي تسجيلات كثيرة في هذا الملف تنشر تدريجي، هذا التسجيل يوثق قيام الشخص المعني باستخراج الاستثناء للشيخ عبدالرحمن بن حمد بالتواصل مع عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء في قطر والذي وجه محمد المهندي باستلام الملف”.