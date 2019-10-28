العثور على كنز يخفي ورائه أسرارا كبيرة بمثلث حلايب

لم تتوقع البعثة الأثرية الروسية أن تعثر على كنز أسرار يمثل تلك الخطورة والأهمية، حينما كانوا يقتفون أثر عمال مناجم الذهب والباحثون عن الثراء السريع.

تعمل البعثة الأثرية الروسية في موقع «دراهيب» الأثري، على الحدود السودانية المصرية بالقرب من مثلث حلايب.

وتقترب البعثة الأثرية الروسية من بداية موسمها الثالث، لتكتشف أنها وقعت على واحد من أهم المواقع الأثرية في التاريخ، والذي يخفي ورائه أسرارا كبيرة، بحسب موقع «سبوتنيك» الروسي.

ويقع موقع «دراهيب» في منطقة وادي العلاقي، أحد أشهر الأماكن تاريخيا في التنقيب عن الذهب في السودان، وذلك على بعد خمسة كيلومترات من مثلث حلايب، وفرضت عليه السلطات السودانية حماية واسعة النطاق، بعدما تردد عليه الكثير من طلاب الثراء السريع، الباحثين عن الذهب.

لكن البعثة الأثرية، عثرت على ما هو أهم وأغلى من الذهب، ألا وهي أسرار من قبل عصور الفراعنة وحتى العصور الوسطى بعد الفتح العربي.

وكانت السلطات السودانية، قد عينت حراسة خاصة على موقع «دراهيب» منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بعدما ازدادت وتيرة اقتحامه منذ قبل الباحثين عن الذهب.

وتحدثت هيئة الآثار السودانية عن وجود تعديات غير قانونية من شركات تعدين على الموقع، بالإضافة إلى وجود بعض الشركات التي كانت تدعي أنها بعثات أثرية لكنها في الأصل كانت تبحث عن الذهب، وفقا لما ذكره موقع «دابنجا» السوداني.