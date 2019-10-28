محافظة بيشة تحتفل بزفاف 168 شاب وفتاة

احتفلت محافظة بيشة بزفاف 168 شاب وفتاة في حفل الزواج الجماعي الثالث الذي تنظمه جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بيشة ( مسرّة ) على شرف سعادة وكيل محافظة بيشة الأستاذ / سعيد بن ناصر الطلوق والذي أقيم على مسرح الكلية التقنية في بيشة .

وقد قدمت جمعية مسرة إعانات مالية للمتزوجين بلغت 767 ألف ريال ، خصصت للموظفين الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف إعانة بمبلغ سبعة آلاف ريال ، ولغير الموظفين إعانة بمبلغ اثنا عشر ألف ريال . كما قدمت الجمعية دورة تأهيلية للمتزوجين لمدة ست ساعات .

و أشاد فضيلة الشيخ راشد الهويشل رئيس مجلس إدارة الجمعية بإسهامات ولاة الأمر والمسؤولين ووقفاتهم الدائمة مع الجمعية وحرصهم الشديد على تذليل كثير من الصعوبات والعقبات التي تعترض خدمة شباب وفتيات هذا الوطن الغالي.

وأكد أن تبني الجمعية لمشاريع تيسير الزواج من المناسبات والمشاريع العزيزة والغالية على قلوبنا بهدف مساعدة شباب وفتيات الوطن على الزواج وتخفيض العبء الكبير والتكاليف الباهظة على كاهل العرسان، فضلاً عن تحقيق تكاتف القطاع العام والخاص والخيري في تحقيق التكافل الاجتماعي.

وتعمل جمعية مسرة باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة؛ من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز ، وتستقبل الجمعية الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج .