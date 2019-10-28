كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول النهائي

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول النهائي لرتبة (رقيب) وعلى جميع المقبولين التقيد بالتعليمات وإحضار المتطلبات الموضحة أدناه وهي:

التحضير بمركز التدريب الوطني بمنطقه الرياض يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441 هـ الساعة (3.30 مساءً) مع إحضار أصل الهوية الوطنية.

إحضار عدد (4) صور من الهوية الوطنية وعدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية للأب وعدد (4) صور من سجل الأسرة للأب وعدد (4) صور من المؤهل العلمي والإضافي توضع جميعها في مغلف بلاستيكي .

إحضار عدد (6) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس.

تحضر هذه المستلزمات بشنطه رياضيه (كتف) لون اسود .

يمنع منعاً باتا إحضار أجهزة الجوال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه .

يحق للطالب إحضار مبلغ مالي لايتجاوز 600 ريال .

حلاقه الرأس مكينة رقم ( 1 ) .

عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف مع ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة وفي حال إحضار أدوية لابد من وجود وصفة طبية.