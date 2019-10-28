تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية من خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:

أخصائي استمرارية الأعمال: (10 وظائف) – للرجال والنساء ومن المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو مايعادلها / إدارة أعمال ولايشترط توفر خبرة.

اللغات الإنجليزية : متقدم

نوع الدوام : دوام كامل.

فترة العمل : صباحية .

وصف التدريب: تنفيذ خطط وأنشطة استمرارية الأعمال في المنشأة، وتخطيط اختبارات وتنفيذها على الحلول والاستراتيجيات القائمة واستخلاص المعلومات منها، وتحديث الإجراءات والخطط.

المهام التدريبية : ضمان الوعي : نشر الخطط والإجراءات في المنشأة، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم.

التنسيق مع أصحاب المصلحة: التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات.

الإشراف على التحسين المستمر : مواكبة أحدث الاتجاهات في المجال، وتحديد مبادرات التحسين المستمر للعمليات، وتنفيذ هذه المبادرات.

الإشراف على التنفيذ : الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة.

وضع الخطط : تحديد متطلبات العمليات التجارية والمخاطر المحتملة، وتصميم الخطط والاستراتيجيات الشاملة المعنية بتعافي الأعمال من حالات الطوارئ والكوارث، وتطوير هذه الخطط والاستراتيجيات.

اختبار الخطط : تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score