الدفاع_المدني في بيان: إنقاذ محتجزين وتضرر منازل ومركبات في أمطار حفر الباطن

أعلنت إدارة الدفاع المدني بحفر الباطن أن الحالة المطرية يوم أمس الأحد نتج عنها تكسير لواجهة المستشفى المركزي كذلك تضرر في مواقف السيارات دون تسجيل أو وقوع إصابات ولله الحمد داخل المستشفى.

وأكد في بيان حصلت “الوئام” على نسخة منه أن الأمطار الغزيرة كانت مصحوبة برياح شديدة وعلى إثره فقد تم نقل عدد (٤) حالات من القسم المتضرر إلى قسم امن وبلغت كمية الأمطار ٤٣ ملم.

وقالت الإدارة أن عدد البلاغات التي تم استقبالها ١١٧٦ وقد تم إنقاذ (٤) محتجزين داخل مركباتهم وهم بحالة صحية جيدة وإخلاء(١٦ ) شخص من منازلهم وإيواء(٧) أشخاص في شقق مفروشة.

وقد تضررت جراء الأمطار (٢٢) مركبة كما تضررت (٣) منازل.

حفر الباطن- الوئام- فهد الميموني: