خبر صادم لعشاق بوغبا

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أن لاعب الوسط بول بوغبا لن يلعب على الأرجح حتى ديسمبر (كانون الأول)، بسبب إصابة في الكاحل.

أبلغ سولشار الصحافيين بعد فوز فريقه 3-1 خارج ملعبه على نوريتش سيتي: “لا أعتقد أننا سنشاهد بول قبل ديسمبر (كانون الأول)، يحتاج إلى وقت من أجل التعافي بشكل كامل، ربما يعود في مباراة شيفيلد يونايتد بعد التوقف الدولي”.

وأضاف: “لست طبيباً، لكن هناك إصابة بحاجة لعلاج، إنها في الكاحل”.

ويغيب بوغبا بذلك عن مباريات يونايتد الأربع المقبلة بجميع المسابقات على الأقل.

ولدى يونايتد العديد من اللاعبين المصابين الآخرين، ومن بينهم لوك شو، إيريك بايي، ديوغو دالوت، ونيمانيا ماتيتش، لكن المهاجم أنطوني مارسيال عاد من الإصابة ليسجل ضد نوريتش في أول مباراة يشارك فيها بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ أغسطس (آب).