مقتل اثنين في إطلاق نار بحفل جامعي في تكساس

قالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إنها تبحث عن مسلح فتح النار عشوائيا أمس الأحد في حفل بمناسبة يوم الهالوين حضره مئات الطلاب الجامعيين مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 16 آخرين قبل أن يلوذ بالفرار وسط الفوضى.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن رجلا، لم يتم التعرف على هويته،ربما ذهب إلى مكان الحفل الذي أقيم خارج الحرم الجامعي مستهدفا شخصا بعينه ثم أطلق النار على الحشد بعد ذلك.

وقال راندي ميكس قائد شرطة مقاطعة هانت في مؤتمر صحفي “نعتقد أن هذا حادثا فرديا”.

وأضاف “ربما كان المستهدف شخصا ما هناك”.

وقال ميكس إن 16 شخصا إجمالا بينهم خمسة طلاب عولجوا من جروح،وإن 12 منهم أصيبوا بالرصاص.