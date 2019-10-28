325 كاميرا لتأمين مدينة أم القرى الجامعية بالعابدية

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

اعتمدت إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تشغيل ٣٢٥ كاميرا مراقبة في مباني المدينة الجامعية بالعابدية، كمرحلة اولى للتأمين، بعد إصلاح وصيانة كافة الكاميرات الأمنية المراقبة للحدود الخارجية والداخلية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتغطية كافة فروع الجامعة.

ووقف المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي اليوم، على مركز المراقبة الأمنية بالعابدية، رفقة مدير إدارة المشاريع المهندس محمد بانه، ومدير إدارة الأمن الجامعي الأستاذ نبيل مددين.

وأكد الدكتور الحازمي أن المشروع أصبح مكتملا بأحدث التقنيات، وجاري ربطه ضمن المرحلة الثانية مع فروع الجامعة بالجموم والليث وأضم والقنفذة، ومن ثم ربطه بمركز العمليات الموحد ٩١١.

بدوره، أوضح المهندس محمد بانه أن 325 كاميرة مراقبة تعمل حاليا بكفاءة عقب صيانتها، موزعة على كافة كليات ومرافق وميادين الجامعة بالعابدية، وربطت جميعها في مركز عمليات موحد، ومجهز بكافة الإمكانيات التقنية، مشيراً إلى أن المركز تم تأهيل بنيته التحتية ليكون لديه القدرة على العمل..

وأفاد الأستاذ نبيل مددين بأن مركز العمليات تم تجهيزه بكافة التقنيات الحديثة لضمان جودة أعمال المراقبة الأمنية على مدار الساعة لكافة مرافق الجامعة، وتتيح لمركز العمليات مراقبة سير الحركة المرورية ومعالجتها بشكل فوري، مضيفاً بأنه تم استبدال أنظمة الإتصال اللاسكي لكاميرات الميادين والكاميرات الإنشائية إلى أنظمة حديثة الصنع لرفع مستوى الجاهزية الأمنية.