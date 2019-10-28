الكويت: الغاء حفل فرقة كورية في اللحظات الأخيرة

أثار قرار رسمي مفاجئ بإلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل انطلاق عرضها على المسرح بوقت قليل في دولة الكويت، جدلًا بين ناشطين.

وظهر أعضاء الفرقة الكورية، التي حضرت تلبية لدعوة الكويت في الذكرى الأربعين للعلاقات بين البلدين، على المسرح الذي من المفترض أن تؤدي عليه فقراتها، ليعتذر أعضاؤها للجمهور، معلنين أن الحفل ألغي، دون توضيح السبب، وسط صيحات استهجان من قبل الحاضرين.

وخرج أعضاء الفرقة من باب خلفي، فيما يبدو، بعد قرار الإلغاء، وسط صيحات الجمهور الذي كان قد حضر من أجل الحفل.

وتأثر عدد من أعضاء الفرقة بالقرار، حيث ظهروا في صور متداولة وعليهم علامات الحزن، فيما بكى آخرون.