توقيف 32 أجنبيا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش في تركيا

أوقفت السلطات التركية اليوم الاثنين في العاصمة أنقرة وولاية صامصون 32 أجنبيا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء أن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة أوقفت 20 أجنبيا، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم. وتبين أن الموقوفين دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

وفي ولاية صامصون شمال البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 12 عراقيا،للاشتباه في صلتهم بالتنظيم.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، تمت إحالتهم إلى دائرة الهجرة لاتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم.

يأتي توقيف المشتبه بهم بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سورية.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية أسفرت عن مقتل المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.