سفير أستراليا يشيد برؤية المملكة 2030 في تنمية الوطن وخدمة الحجاج والمعتمرين

أشاد سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت بما شاهده خلال موسم حج 1440 هـ من حسن في تنظيم ودقة في التنفيذ ورقي في التعامل وسهولة في التنقل وتكامل في الخدمات وسهولة في الإجراءات من قبل مختلف الأجهزة المعنية, مما كان له أكبر الأثر في جعل موسم الحج مميزا بكل المقاييس وناجحا في جميع مراحله .

وأكد عقب لقائه اليوم, رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة بمكة المكرمة, أن نجاج موسم الحج يأتي تجسيداً لرؤية المملكة 2030 على أرض الواقع باستراتيجية علمية مدروسة ورؤية ثاقبة تحمل في طياتها تعزيز مسيرة الرقي والتطور والنماء وتعمل على رفعة الوطن وخدمة المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج وتتواكب مع المشهد الحضاري والتقني والعلمي العالمي .

وأشار إلى أن الإنسان المسلم يفتخر ويعتز بما يلمسه من حراك تنموي شامل في شتى المجالات, مؤكدا أن هذه البلاد المباركة عملت وتعمل باستمرار على خدمة الجميع دون استثناء وتحرص على شمل قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين بكامل الرعاية وبالغ الاهتمام ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء إيمانية وروحانية .

وقدم السفير الاسترالي شكره باسمه ونيابة عن كافة الحجاج الاستراليين البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف حاج, لجميع القائمين على المؤسسة على ما قدموه من كريم الرعاية وحسن الاهتمام ووافر الخدمات.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي أن ما يقدم للحاج الكريم من رعاية واهتمام ينطلق من استشعار الجميع في هذه البلاد المباركة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو ضيوف الرحمن وينطلق من توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – المستمرة الرامية إلى توفير كامل الخدمات للحجاج ويتواكب مع ما توليه وزارة الحج والعمرة من عناية برحلة الحج وحرصها على تجويد الخدمات وسهولة الإجراءات .