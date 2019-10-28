“عملية البغدادي”.. ترامب يتحدث عن إمكانية نشر جزء من فيديو الغارة على “خليفة الدم”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأمريكية الخاصة لقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجهًا إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة “قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها”.

ونفذت القوات الخاصة العملية في سوريا، السبت، ونتج عنها مقتل “البغدادي”.

وقدم ترامب وصفًا مفصلًا غير معتاد للغارة، الأحد، وقال إن “البغدادي” قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع أولاده الثلاثة، مضيفًا: “مات كالكلب”.