أمير عسير يدشن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء بين أمانة عسير و”إتمام”

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، اليوم الإثنين، الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء بين أمانة منطقة عسير ومركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، وإصدار أول رخصة بناء بعد الربط لصالح مشروع “تلال أبها” أحد مشاريع الإسكان على أراضي الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويأتي هذا التدشين بعد اكتمال الربط بين الأمانة ومركز “إتمام” الهادف لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في أتمتة الإجراءات وكفاءتها وسرعة إنجازها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع “إتمام” يعتبر نقلة في تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري، والتسهيل على المطورين، وحافز لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، مما يحقق الهدف الأساسي من برنامج الإسكان في رؤية 2030 لتوفير السكن الملائم وزيادة المعروض وتعدد الخيارات السكنية، كما أكد أن جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمانة تسير في مركب واحد وتتكامل مع بعضها لتحقيق النتائج المرجوة لهذا القطاع.

وأشار “الحميدي” إلى أن رعاية أمير منطقة عسير لتدشين الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع “إتمام”، يمثل حرص القيادة الحكيمة على دعم المنجزات والأعمال التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في قطاع التطوير العقاري السكني.

بدوره، قال مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام” المهندس عبد الوهاب القحطاني، إن الارتباط مع أمانة منطقة عسير والبدء بإصدار الرخص إلكترونيًا يمثل الهدف الذي يسعى المركز لتحقيقه في زيادة نمو القطاع من خلال التكامل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري، مما ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات في القطاع وزيادة المعروض السكني، كما بين بأن “إتمام” سيسارع دائماً لكل خطوة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمطور العقاري.

ولفت “القحطاني” إلى أن الربط يترجم المساعي الحثيثة لمركز خدمات المطورين “إتمام” لتسهيل عمل المطور العقاري والارتقاء بخدماته وإجراءاته، كما بين بأن التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها حتى الآن يعد حافزاً للاستمرار في تطوير القطاع كما يمثل روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري.