رينارد يوافق على عودة لاعبي الهلال قبل #دوري_أبطال_آسيا

وافق المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام أوزبكستان التي ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل، في ختام الدور الأول من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء قرار سماح مدرب الأخضر للاعبي الهلال تقديرا لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر نفسه، حيث تقرر أن يلعب المنتخب الوطني مباراة منتخب باراجواي الودية يوم 19 نوفمبر دون مشاركة لاعبي فريق الهلال.