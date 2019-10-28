مصرف لبنان يوضح حقيقة انهيار الاقتصاد بعد أيام

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تم تداوله من تقارير إعلامية أجنبية وعربية أشارت إلى انهيار الاقتصاد اللبناني بعد أيام.

ونشرت قناة “CNN” الأمريكية تقريرا بعنوان “لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي”، وهذا ما نفاه حاكم مصرف لبنان قائلا: “لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم”.

وأفاد سلامة: “نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل”، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وعاد ليؤكد: “لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام”، مشددا على المحافظة على ربط العملة المحلية بالدولار، “ولدينا الوسائل لذلك”.

وعن إغلاق المصارف، طمأن رياض سلامة بأن “البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق”، مؤكدا أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون.

وفي حين أشار إلى أن الهدف ينصب على حماية أموال المودعين، قال “الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد”.

وردا على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى، قال: “على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به”.

تأتي هذه التصريحات بعد اجتماع جمع سلامة ووزير المالية علي حسن خليل برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين.