الرياض تستقبل رؤساء ووفود الدول المشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

تستقبل العاصمة السعودية الرياض رؤساء ووفود الدول المشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، المرتقب إقامته خلال الفترة، من 29 وحتى 31 أكتوبر 2019.

وتشهد “مبادرة مستقبل الاستثمار” مشاركة نحو 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات في نسخة العام 2019.

وتبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية، من بين هؤلاء، نحو 39 بالمئة، و20 بالمئة من أوروبا، و19 بالمئة من المتحدثين من آسيا، فيما تشكل نسبة مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 بالمئة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف شخص للمشاركة في المؤتمر.

وتنقسم مجموعة الشركاء في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاثة فئات، هي 16 شريكا استراتيجيا، كشركة “داو كيميكال”، ومؤسسة “إتش إس بي سي” المالية الدولية، وسامسونج، ومجموعة “اللولو” العالمية، وشركة “ريلاينس” للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة “معادن”.

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

وصل رئيس كينيا

ووصل أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو ومندوب عن المراسم الملكية.

وصول رئيس البرازيل

ووصل جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت للرئيس البرازيلي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين .

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – الوزير المرافق – ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري .