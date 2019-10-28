رئيس الإحصاء: السعودية الأعلى في نسبة الشباب ونمو السكان بين دول العشرين

قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن سلمان التخيفي، إن المملكة العربية السعودية أعلى دولة من حيث نسبة الشباب مقارنة بدول العشرين (G20)، وأيضا الأعلى في معدل النمو السكاني.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد الشباب حول (لغة الأرقام) تدفعنا للمزيد ولذا نضعها في الهيئة العامة للإحصاء أمامنا دائماً ونستشعر أن الأرقام تتحدث.

وتابع أن الهيئة طورت من عملها من خلال الدمج بين المسوح التي ننفذها والبيانات السجلية للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن “مسح المساكن” ينظر للعلاقة بين الأسرة وصفة المسكن، ولا يعكس نسب التملك.

وأكمل تصريحاته قائلا إن هيئة الإحصاء تعتمد المعايير الدولية في إصداراتها المبنية على المسوح الميدانية والسجلات الإدارية، مضيفا “لسنا فوق النقد ونرحب به ونتعامل معه كمرآة لنا لتحسين أدائنا، ونعقد لقاءات وورش عمل بشكل مستمر مع المختصين والمهتمين”.

وتابع أن لجنة تيسير تضم أكثر من ٥٠ جهة حكومية، وهي شاهد على التكامل بين قطاعات الدولة وأثّرت في تحسن الأرقام والمؤشرات