تعليق التدريب بالكلية التقنية للبنات بحفر الباطن لليوم الثاني بسبب الحالة الجوية #تعليق_الدارسه

أعلنت الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن، تعليق التدريب ليوم غد الثلاثاء؛ نظرًا للأضرار الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها المحافظة يوم الأحد.

يأتي تعليق التدريب لليوم الثاني؛ بسبب تعطل التيار الكهربائي الناتج عن الأمطار التي تعرضت لها حفر الباطن.

وبدأت لجنة حصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الحالة الجوية التي ضربت محافظة حفر الباطن، أمس الأحد؛ أعمالها في مركز التحكم والتوجيه بمركز الدفاع المدني بالبلد.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن الدفاع المدني، اليوم الإثنين، إحصائية بخسائر الحالة الجوية التي ضربت محافظة حفر الباطن، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن 7 وفيات و11 إصابة.

وذكر الدفاع المدني أن مدني حفر الباطن تلقى خلال الحالة المطرية 1176 بلاغًا، وباشر منها أربع حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

وأضاف مدني حفر الباطن أنه نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإجلاء 16 شخصًا وإيواء 7 آخرين، وتضرُّر 40 مركبة و3 منازل.