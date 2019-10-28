الخميس.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يعطي الطابع الرسمي لطلب عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على قرار يعطي الطابع الرسمي لطلب عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، والسماح بإجراء جلسات استماع علنية في إطار هذه القضية.

وقال مسؤول ديموقراطي أميركي أن التصويت سيجري الخميس.

وقالت الديموقراطية بيلوسي في رسالة وجهتها الى كتلتها البرلمانية “سنقدم هذا الاسبوع الى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري”، مضيفة أن النص “يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الاميركيين” كما “يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه”.

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بتصويت رسمي لإطلاق التحقيق الذي يصفه البيت الأبيض بأنه أشبه ب”عمليات الاعدام خارج القضاء”.