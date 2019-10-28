حقوق الإنسان: على أصحاب الأعمال تأهيل السعوديين لإحلالهم تدريجيا محل الوافدين

أصدرت هيئة حقوق الإنسان، الاثنين، تنبيها حول حقوق العاملين في التدريب والتأهيل من قبل صاحب العمل، وأكدت فيه على وجوب تكفل صاحب العمل بإعداد عمالة من المواطنين.

وقالت الهيئة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يجب على صاحب العمل تحسين مستوى عمالة السعوديين في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها الوافدون.

وأضافت أنه يجب على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عمالة السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عمالة سنويا، منهم السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.