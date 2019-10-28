قبل منافسيها.. “أبل” تبدأ في بيع سماعات الأذن الجديدة اليوم

أعلنت شركة “أبل”، اليوم، عن نموذج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية رداً على منتجات جديدة مطورة من منافسيها هواوي وأمازون ستطرح في الأسواق قريباً.

وأشادت أبل بخاصية إزالة الضوضاء التي تتميز بها السماعات الجديدة إير بود برو، وهي خاصية مماثلة زودت بها سماعات المنافسين.

كما تستطيع السماعات الجديدة الضبط التلقائي للترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى لأذن المستخدم، وهو ما وصفته أبل بأنه يمنح تجربة استماع غنية وغامرة كما تتميز سماعات الأذن إير بود برو بنظام تثبيت أكثر سهولة من ضغطة واحدة وأطراف مرنة لتدخل بشكل مريح في الأذن، حسبما قالت أبل في بيان صحفي.