ترامب يفرج عن صورة “الكلب الموهوب” قاتل #البغدادي

أفرجت واشنطن، الإثنين، عن صورة الكلب الذي هاجم زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، وأعلنت إصابته أثناء الهجوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع الذي قام بالمهمة العظيمة في القبض على زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وقتله”.

وإصابة “الكلب الموهوب” كانت هي خسارة الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة في العملية الأمنية، التي قادت لتصفية زعيم “داعش” الإرهابي أبوبكر البغدادي في إدلب السورية.

حصيلة الجانب الأمريكي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، الأحد، في سياق كلمة ألقاها، للإعلان عن مقتل البغدادي في أحد الأنفاق بقرية باريشا في إدلب السورية.

وقال ترامب: “أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيب، الليلة الماضية، كانت هناك الكثير من التفجيرات من داعش، وأبوبكر البغدادي كان القتيل الأخير”.

وخلال التفجير أصيب الكلب “الموهوب” الذي تحول إلى بطل، ودخل التاريخ بمشاركته في القضاء على أكثر الإرهابيين المطلوبين في القرن الحديث.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية أعلن، الإثنين، أن كلباً كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم داعش.

وقال الجنرال مارك ميلي، خلال مؤتمر صحفي، إن الكلب “أصيب بجروح طفيفة” في العملية و”يتعافى بشكل تام”.

ورفض الجنرال كشف اسم الكلب، لأنه “لا يزال في موقع العملية”.

وأضاف: “لا ننشر حالياً صوراً عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته”.

وفي إعلانه قال ترامب إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين، وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجّر نفسه.