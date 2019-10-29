الأمم المتحدة: #داعش على لائحة الإرهاب ونرحب بأي جهود لمكافحته

أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة أحيطت علماً بمقتل أبي بكر البغدادي وهو قائد تنظيم داعش الذي تصنفه الأمم المتحدة ضمن التنظيمات الإرهابية.

وقال فرحان حق ردّا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: “أحطنا علماً بمقتل البغدادي، وقد ارتكبت داعش جرائم فظيعة وجلبت الموت والأسى لآلاف الرجال والنساء والأطفال، والآن يجب أن ننتهز الفرصة لنتذكر الضحايا وأسر الضحايا في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف حق أن أي خطوات تؤخذ باتجاه مكافحة الإرهاب هي مطلوبة ومرحب بها، مشيراً إلى أنه لطالما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة وفروع الأمم المتحدة بما فيها مكتب الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب وغيرها جميع الدول الأعضاء على العمل سويا في القتال ضد داعش، ومؤكدًا ضرورة أن يُشاد بأي تقدّم يُحرز ضده.

وفيما يتعلق بمقاتلي داعش الأجانب ممن قد يعودون إلى بلادهم، قال فرحان “ثمّة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تم تبنيها بشأن محاكمة المقاتلين الأجانب ويجب لتلك القرارات أن تُحترم بالكامل”.