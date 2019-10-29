إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب الرواتب

تدخل لاعبات كرة القدم في إسبانيا في اضراب لأجل غير مسمى بدءا من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وجاء هذا القرار في أعقاب فشل المحادثات بين روابط اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وفي الاسبوع الماضي صوتت 93% من اللاعبات لصالح الاضراب بعد اجتماع جرى في مدريد.

ولكن هناك رغبة من جانب الرابطة الرئيسية للاعبين والاتحاد الإسباني لكرة القدم لزيادة الرواتب من 16 الف يورو (17 ألف و750 ألف دولار) سنوياً إلى 20 الف يورو.

كما أن اتحاد الكرة الإسباني يسعى لزيادة راتب اللاعبات ذات العقود المؤقتة إلى 12 الف يورو سنوياً، مما يساوي نحو 75% من الأجر السنوي الكامل.