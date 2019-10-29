عاجل… #دافوس_الصحراء السعودي ينطلق بحضور 300 شخصية دولية كبرى #السعودية

يشارك مديرون تنفيذيون ماليون كبار وقادة سياسيون في مؤتمر اقتصادي مهم في الرياض.

وقال المنظمون إن نحو 300 متحدث من 30 دولة، بينهم مسؤولون أمريكيون ورؤساء مصارف وصناديق مالية سيادية، يحضرون الحدث السنوي الذي يهدف إلى إبراز السعودية وجهة استثمار ديناميكية.

وينطلق مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي يستمر حتى الخميس تحت اسم “دافوس في الصحراء” تيمناً بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، في نسخته الثالثة بمشاركة قوية من رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو.

كما يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاباً في المؤتمر، وقادة أربع دول أفريقية أيضاً.

ويقود وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفداً أمريكياً بارزاً يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره.

ومن بين الحاضرين أيضاً الرؤساء التنفيذيون لكمؤسستي بلاك ستون وسويفت بنك.

وسيشارك مسؤولون كبار من مصارف أمريكية عملاقة، بينها جي بي مورغن وبنك اوف أمريكا.

ويعمل المصرفان على مشروع طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.

وورد في اللائحة أيضاً حضور رؤساء الصناديق السيادية في الكويت، والإمارات، وسنغافورة، وروسيا.

وقال راين بول الباحث في مؤسسة ستراتفور الأمريكية لوكالة فرانس برس إن نسخة العام الحالي “مغايرة جداً عن السنة الماضية”.

وتترقب الشركات الكبرى والمصارف إعلان شركة أرامكو النفطية السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وتسعى للحصول على دور في عملية البيع التاريخية هذه.

وتخطّط المملكة لطرح 5% من أسهمها في السوق، في ما يقدر محللون قيمته بما بين 1.5 و2 تريليون دولار.