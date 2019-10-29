وزير سعودي: الإخوان جماعة إرهابية وأداة لنشر الفتنة بـ #المملكة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ امس الإثنين، أن “الإخوان جماعة إرهابية، سلمت نفسها لتكون أداة لنشر الفتنة في المملكة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الإثنين، عن آل الشيخ، قوله، إن “المملكة عانت كثيراً من الإرهاب والإرهابيين، الذي تقف وراءه إيران”، مشيراً إلى أن “هناك جماعات تعمل بتوجيههم ووفق مخططاتهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية التي سلمت نفسها للأعداء لتكون أداة شر بأيديهم لنشر الفتنة والقلاقل بالمملكة”.

وأضاف آل الشيخ، خلال توقيعه، مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، بشأن مجالات العمل الإسلامي، إن “الإرهابيين لم ينجحوا بفضل القيادة الرشيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في التصدي لهذه المخططات حتى استطاعت المملكة التغلب على جماعة الإخوان ومن يقف وراءها”.

يشار إلى أن السعودية صنفت في 2014، جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”.