الغذاء_والدواء تغلق 5 منشآت مخالفة في نجران

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة نجران والشؤون الصحية، 5 منشآت مخالفة تنوعت أنشطتها بين غذائية ودوائية ومحلات عطارة ومستودعات تجميل، وذلك خلال حملة رقابية مشتركة على مدى ثلاثة أيام.

واستهدفت الحملة التي شملت منطقة نجران تفتيش مستودعات الأغذية والأدوية والتجميل ومراكز توزيع الجملة ومطاعم الوجبات السريعة والشعبية والمخابز ومحلات بيع الأسماك واللحوم والصيدليات ومحلات العطارة، وتم ضبط 10478 منتجاً تجميلياً ومستحضراً عشبياً و78 كيلو غرام مواد غذائية و5 لترات من زيوت طبخ مخالفة للاشتراطات.

ورصد المفتشون 154 مخالفة خلال زياراتهم التفتيشية على 58 منشأة، منها عدم التقيد بالاشتراطات الصحية والفنية للمنشآت، وانتهاء صلاحية شهادات صحية لعاملين وتدني مستوى النظافة الشخصية ووجود تقرحات وجروح على أيادي بعض العمالة.

كما شملت المخالفات سوء تداول وتخزين بعض المواد الغذائية مثل الخلط بين اللحوم والدواجن والخضراوات في مكان واحد بالثلاجة، ووجود علامات صدأ داخلها، وأطعمة مسبقة الطهي محفوظة في ظروف تخزينية سيئة، إضافة إلى العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وسجلت فرق التفتيش مخالفات في منشآت دوائية ومحلات عطارة وتجميل، منها تداول مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وبيعها في جهات غير مرخصة، وبيع منتجات تجميل غير مدرجة لدى الهيئة.