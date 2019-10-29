بالصور: مصادرة أكثر من 11 طن دقيق معد للغش التجاري

صرح المتحدث الرسمي لبلدية القوز الأستاذ خليل الشيخي بأنه ورد بلاغ على مركز العمليات 911 بخصوص وجود مستودع لتعبئة وتوزيع الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات والأنظمة المتبعة جنوب مركز القوز ومباشرة وجه رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي الفرق الرقابية المختصة بالبلدية لمشاركة الدوريات الأمنية لمداهمة المستودع ومباشرة الموقع .

وذكر الشيخي ، بأن المراقبين والجهات الأمنية عند مداهمتهم للمستودع تبين أن المستودع يقوم بتأمين كميات كبيرة من الدقيق ومن ثم يقوم المستودع بإعادة تعبأتها في أكياس لاتحمل بيانات

وتواريخ مغلوطة ويتم تغليفها بمكائن خياطة خاصة ، وذلك بغرض التربح غير المشروع ،

ومباشرةً قام المراقبين بإغلاق المستودع للغش المتواجد به وتدني مستوى النظافة ولعدم وجود رخصة للمستودع.

كما تم مصادرة عدد 657 كيس دقيق بأحجام مختلفة بلغت أكثر من 11 طن ومصادرة مكينة خياطه وعدد كبير من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة وميزان وأدوات أخرى متفرقة وكما تم تسليم سيارة دينة لدى الجهات الأمنية كانت متواجدة بالموقع ، وتم إعداد محضر مشترك بذلك وتطبيق النظام والإجراءات المتبعة .

وبيَّن الشيخي: شدد رئيس بلدية القوز، المهندس عبدالله الزبيدي، على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف الأنظمة واللوائح، واعدًا بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هذه المخالفات ومذكرًا بأن البلدية تستقبل عبر مركز البلاغات البلدي 940 على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها.