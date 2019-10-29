شاهد التفاصيل: 100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة أمس, ملتقى “التوظيف” بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة فرع الباحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي بن محمد العمري أن الملتقى تضمن 100 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والضيافة, حيث تم استقبال أكثر من 60 متقدماً للوظائف التأهيليه والتدريبية في المركز الرئيسي للغرفة خلال اليوم الأول من الملتقى .

وأكد العمري أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة المخواة المتواصلة لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل في سبيل زيادة ودعم التوطين، مشيداً بالرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانهم بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيس من التنمية الوطنية.