صندوق الثروة السيادي الكويتي: ندرس الاستثمار في الطرح العام لأرامكو

صرح العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادي الكويتي بأن الصندوق سيدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن فاروق بستكي القول للصحفيين في الرياض :”نحاول عادة التنويع بعيدا عن النفط، ولكن هذه تشكل فرصة استثمارية”.

وذكر أن أرامكو لم تتواصل هي أو مستشاريها مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مضيفا أن قرار الاستثمار سيعتمد على حجم الطرح وتوقيته وقيمته.

كانت قناة “العربية” السعودية ذكرت في وقت سابق اليوم أن بدء الاكتتاب في طرح شركة أرامكو السعودية العملاقة سيكون في الرابع من كانون أول/ديسمبر القادم.

ونقلت عن مصادرها أن بدء التداول في السوق السعودية سيكون في 11 كانون أول/ديسمبر.

وأضافت أن إعلان النطاق السعري للطرح سيكون في 17 تشرين ثان/نوفمبر.