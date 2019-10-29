مصر.. مقتل 13 إرهابيًا في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 13 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بمدينة العريش وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه.

وأشارت إلى أنه خلال المداهمة حدث تبادل إطلاق نيران مع العناصر الإرهابية أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.