“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

انطلقت حملات التشجير في المنطقة الشرقية، لزراعة نحو 525 ألف شجرة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة التشجير خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأوضحت وزارة البيئة والزراعة والمياه، أن المرحلة الأولى من مبادرة التشجير في المنطقة خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر، تستهدف زراعة نحو 34 ألف شتلة، تشمل زراعة 1000 شتلة في محطة المياه المعالجة في الدمام، و2000 شتلة في مسيج وادي فليج في حفر الباطن، و1000 شتلة في قرية العليا، بالإضافة إلى 30 ألف شتلة في متنزه الأحساء الوطني.

وأكدت الوزارة، مواصلة تنفيذ أعمال التشجير التي انطلقت عبر مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، تستهدف زراعة نحو 491 ألف شتلة، تشمل زراعة 123 ألف شتلة في الظهران و 118 ألف شتلة في بقيق وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية جار العمل على زراعة 150 ألف شتلة في الدمام وضواحيها خلال الموسم الحالي، وزراعة 50 ألف شتلة في الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء، بالإضافة إلى زراعة 40 ألف شتلة في حفر الباطن بالتعاون مع أمانة حفر الباطن، و10 آلاف شتلة في الجبيل وفقا لمذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بالجبيل.

وأفادت الوزارة، بأن حملات التشجير التي انطلقت في المنطقة الشرقية، بدأت بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، وجمعية أصدقاء البيئة، والكلية التقنية في الدمام، والروابط الخضراء، والكشافة، والطلاب، والفرق التطوعية، وعدد من المهتمين بشؤون البيئة، مشيرة إلى أن الأنواع التي يتم زراعتها في المنطقة تشمل أشجار الغاف، والطلح، والسدر، والمرخ، والسمر، والإثل، واللبان العربي، والسيال، والسلم، والأراك.