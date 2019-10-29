عاجل.. خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الهند ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي. كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء الهندي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس وزراء جمهورية الهند أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية الهند. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الهندي، والوفد المرافق له.