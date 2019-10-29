بالصور.. أمير الباحة ينهي خلافًا لعقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس آل عياش

أنهى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، خلافًا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس آل عياش بمحافظة المندق.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم، الشيخ عبدالعزيز بالرقوش، والشيخ عثمان بن سويعد، ويرافقهما عدد من أعيان قبيلة آل عياش بمحافظة المندق.

وفي بداية الاستقبال، رحب سموه بالجميع متمنيًا لهم التوفيق، فيما أطلع سموه على مجريات خلاف المشيخة وعلى ما انتهى عليه الخلاف حينما قام بحنكته المعهودة وبطريقة ودية إلى إسدال الستار اليوم بحل هذا الخلاف بجعل أعيان القبيلة يقومون بترشيح شخصًا ليكون شيخًا لهم.

ورفع مشائخ القبائل شكرهم وبالغ تقديرهم للقيادة الحكيمة يحفظها الله على رعايتها الكريمة وما يجدونه من اهتمام، مقدمين الشكر والثناء لأمير الباحة على بادرته الطيبة وغير المستغربة منه، والتى كان لها كبير الأثر لديهم، داعين الله العلي القدير بأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها وأن يديم عليها نعمة اللحمة والتآخي والأمن والأمان.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.