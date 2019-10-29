عاجل.. إقالة وزيري الدفاع والخارجية التونسيين

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه وتكليف وزير العدل كريم الجموسي بتسيير الوزارة، كما تقرر إعفاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي من منصبه وتكليف مساعد وزير الخارجية صبري باشطبجي بمهام الوزير.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن قرار إقالة الوزيرين أتى بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.