مطعم شهير بجدة يستبدل مواقف سيارات ذوي الإعاقة بمواقف للنساء

قام مطعم شهير بحي الحمرا في جدة باستبدال مواقف سيارات الأشخاص ذوي الاعاقة بمواقف لسيارات النساء، لجذب زبائنه من الإناث، كما أزال اللوحات الخاصة بالمعاقين، واستبدالها بلوحات وردية مكتوب عليها (مواقف السيارات للنساء).

واستنكر جميع الزائرين والمارين من أمام المطعم هذا التصرف غير المسؤول من إدارة المطعم، وعدم تقيده بأنظمة ولوائح البلدية والتي تنص على توفير مواقف خاصة لذوي الاعاقة قريبة من الباب الرئيسي للمطعم.

وفِي تصريح لصحيفة “الوئام”؛ طالب مدير مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة الدكتور زهير ميمني جميع الجهات بالمحافظة على حقوق ذوي الإعاقة من خلال توفير مواقف خاصة لهم. مذكرا بمقولة “”إذا أردت أن تأخذ موقفي خذ إعاقتي”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ”الوئام” إن ما قام به المطعم يعتبر مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.