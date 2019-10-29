“أرامكو” تعتزم إنشاء مشروع مشترك مع إيربرودكتس وأكوا باور

أعلنت أرامكو، اليوم، عزمها إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان، ومن المتوقع أن يكون المشروع المشترك مملوكًا بنسبة 46% لشركة إير برودكتس، و25% لشركة أكوا باور، و20% لأرامكو السعودية، و9% لشركة إير برودكتس قدرة.

كما وقعت الشركة، 7 مذكرات تفاهم وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 إلى 31 أكتوبر 2019م.

وحضر المؤتمر من أرامكو السعودية كلٌ من النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية أحمد السعدي، وكبير مسؤولي التحول الرقمي نبيل النعيم، الذي تحدّث في حلقة نقاش عن كيفية استفادة الشركات من بياناتها للتنبؤ بالمخاطر وتحسين أدائها وتطوير أعمالها.

وقال “السعدي”: “تهدف أرامكو السعودية إلى تعزيز فرص الاستثمار التجاري من خلال تطبيق التقنية في جميع أوجه منظومة قطاع خدمات الطاقة في المملكة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار خطط المملكة الرامية إلى تطوير المناطق الصناعية واستحداث الوظائف وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي”.

وتمثّل مذكرات التفاهم أوجهًا جديدة للتعاون مع شركات من ست دول هي فرنسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتدعم هذه الشراكات استراتيجية التنوع الاقتصادي للمملكة، وأعمال أرامكو السعودية عن طريق زيادة كفاءة التقنية المستخدمة في خدمات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات والأعمال الهندسية.

كما ستساعد مذكرات التفاهم هذه على المدى الطويل في تحسين الاستدامة والكفاءة التقنية في جميع مراحل سلسلة القيمة، وتشمل مذكرات التفاهم وأوجه التعاون التجاري ما يلي:

إير برودكتس قدرة: مذكرة تفاهم غير ملزمة بين أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس قدرة (أيه بي كيو) لمناقشة تأسيس شركة مشروع مشترك للغازات الصناعية.

شركة آكر آسا النرويجية: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة آكر آسا للتعاون بشأن الثورة الصناعية الرابعة في مجال الاستدامة والبيئة الخضراء.

شركة داسو سيستمز: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة داسو سيستمز للتعاون بشأن المواد المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

شركة بيكر هيوز: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

شركة بي إم تي كو ليمتد: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية وشركة بي إم تي، تستثمر بموجبها “بي إم تي” في مرافق تصنيع الوصلات والصمامات في المملكة.

مجموعة توباسيكس: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية ومجموعة توباسيكس، تستثمر بموجبها المجموعة في مرافق تصنيع وتصفيح الأنابيب باللحام، وخدمات التصفيح في المملكة.

شركة بولترون كومبوزيتس: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية وشركة بولترون، تستثمر بموجبها “بولترون” في مرافق تصنيع الأنابيب اللامعدنية المعززة بالألياف الزجاجية في المملكة.