ردود فعل عربية وعالمية بعد استقالة الحريري

توالت المواقف السياسية المرحبة بخطوة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لإنقاذ الوضع في البلاد، عبر وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية ميشيل عون.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء استقالت بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.

وفي كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه “منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وقال ” لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة”، مضيفاً “سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة” لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، “تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.

ووجه رئيس حزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الشارع اللبناني، عقب استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري.

ونشر جنبلاط تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي.

وتابع: تحملت الكثير، لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء.

من جهتها، كتبت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن على حسابها في تويتر: “استقالة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو (الاقتتال الأهلي) الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت”.

أما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فقال: “حسناً فعل الحريري بتقديم استقالته تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم”، موضحاً أن “الخطوة التالية والأساسية للخروج من الأزمة هو تشكيل الحكومة الجديدة”. ودعا لتشكيل حكومة تكنوقراط مؤلفة من وزراء مستقلين عن الأحزاب السياسية.

من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في تغريدة على “تويتر تعقيبا” على استقالة الحريري: “قرار تاريخي في ظرف تاريخي، وإرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت. هذه بداية مسار التغيير الذي يستمر باحترام الدستور وإرادة الناس بتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة”.

في سياق متصل، كتب وزير العدل السابق أشرف ريفي على “تويتر”: “ربح الحريري نفسه وأهله وخسر حزب الله حكومة كرست الوصاية والفساد. نقف خلف انتفاضة الشعب اللبناني في نضاله الصعب”.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد إعلان الحريري أنه سيقدم استقالته، أن لبنان “يمر بأزمة خطيرة جدا منذ 15 يوماً مع تظاهرات شعبية حاشدة وحوادث وتوترات وأزمة ثقة”.

وقال لودريان أمام البرلمان الفرنسي “مع هذه الأوضاع تدعو فرنسا المسؤولين اللبنانيين إلى بذل كل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان”، معتبراً أن إعلان سعد الحريري استقالته “يفاقم الأزمة”.

علق أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وكتب الجار الله على تويتر قائلا: “شكرا حريري لقد عصيت أمر إيران وهذه هي الرجوله العربية.. لقد سقط تهديد عميل إيران حسن نصرالله جمال باشا العصر”.

وأضاف: “كنا متمنين من الحريري استقالة مسببة ليقول لنا من يحكم لبنان.. ليقول لنا من هو نصرالله وماذا تريد إيران من لبنان”.