البعثة الأممية في بغداد تدين استمرار العنف في العراق وتدعو لحوار وطني

أعلنت البعثة الأممية في بغداد إدانتها استمرار العنف في العراق ودعت لحوار وطني.

وتحدى آلاف العراقيين في العاصمة بغداد، حظرا للتجول أعلنته الحكومة، ويستمر حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة “فرانس برس”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، ليوم الاثنين، إلى 7 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد وكربلاء، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.

وفي أحدث التطورات، قتل شخص واحد على الأقل، في كربلاء، وأصيب 53 آخرون، 6 منهم في حالة حرجة،، إثر استخدام الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المحتجين، فيما سقط 6 قتلى في بغداد خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط قذيفتي هاون على معسكر التاجي، الذي يتمركز فيه جنود أميركيون شمال العاصمة العراقية بغداد.