اعتراف فيلق القدس الإيراني: نقلنا جنودا بطائرات مدنية إلى سوريا

اعترف قائد في فيلق القدس الإيراني الثلاثاء باستخدام الطائرات المدنية في نقل الجنود إلى سوريا، في حين أدرجت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شركات خطوط الطيران الإيراني العديدة على قائمة عقوبات، بسبب استخدامها في نقل الجنود والعتاد والصواريخ إلى سوريا واليمن والعراق ومناطق النزاع الأخرى في المنطقة.

ونقلت وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية عن نصرت الله بور حسيني، أحد قادة قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، قوله إن ” طائرات شركة “ماهان ” العملاقة كانت تساعدنا في نقل القوات إلى سوريا بالرغم من أن مطار دمشق كان تحت القصف”.

كما أكد بور حسيني أن “إيران تدعم كل دولة لديها معاهدة صداقة معها”، حسب تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركة خطوط “ماهان” الإيرانية، التي لعبت دوراً أساسياً في دعم الحرس الثوري الإيراني وميليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.