واشنطن إكزمنر: إيران استخدمت خرائط جوجل لاستهداف #أرامكو

أفاد تقرير لصحيفة واشنطن اكزمنر بأن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن الهجوم الذي قامت به إيران على منشآتها النفطية أرامكو في سبتمبر كان بمساعدة خرائط جوجل.

وفقًا لسناتور فرجينيا جو مانشين، قالت سلطات أرامكو السعودية إن خرائط الأقمار الصناعية للموقع واضحة جدًا لدرجة أن الهجمات يمكن أن تحدد هدفًا صغيرًا.

وخلال رحلته هناك بعد أسبوعين فقط من الهجوم ، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران، قال مانشين إنه ظهر في شريط فيديو عن الصاروخ الذي أصاب مرفق النفط.

وأضاف: “سألت مسؤول أرامكو ، ألا تشعر بالقلق حيال التجسس، ربما شخص يعمل معك في مصنعك قادرًا على الحصول على كل هذه المعلومات المعقدة، “نظر إليّ وقال:” إذا كنا نظن أن هذه مشكلة، فسنكون كذلك، ولكن الأمر كله يتعلق بـ Google ، خرائط Google “.

وأثار ذلك قلقًا لدى مانشين حول سلامة المنشآت الأمريكية ، والتي وصفها بأنها سيئة الحماية وسهلة التجسس من خلال خرائط Google الفوتوغرافية.

وقال: “إنها الآن لعبة تغيير مختلفة تمامًا”، مضيفًا “لا يوجد شيء آمن”.

وتابع مانشين أنه قلق بشكل خاص من أي هجوم على إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأن العديد من الصناعات تتحول إليه لأنها أرخص من الفحم أو الطاقة النووية.