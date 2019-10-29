بلد عربي يسترد أول أطلس إسلامي بعد سرقته

تسلم بلد عربي ،اليوم، الثلاثاء من ألمانيا أول أطلس إسلامي كان قد تم سرقته .

وتم تسليم الأطلس لمصر خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية مصر سامح شكري والمانيا هايكو ماس في القاهرة عقب محادثاتهما وقبل مغادرة الوزير الألماني.

وأعرب وزير خارجية المانيا عن سعادته بتسليم الاطلس لمصر و الذى تم سرقته من المكتبة الوطنية المصرية و بيعه فى برلين بالمانيا.

كان ماس قد التقى خلال زيارته لمصر التي استغرقت يومين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.