صحة الطائف توضح حقيقة وجود حالات “إنفلونزا خنازير” بإحدى المدارس

أوضحت صحة الطائف،اليوم،حقيقة وجود حالات انفلونزا خنازير بإحدى المدارس.

وقالت عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف: “إشارة الى ماتناقلته بعض وسائل الاعلام حيال وجود حالات انفلونزا خنازير بإحدى مدارس البنات بالطائف

عليه فإن الصحة في الطائف تود الإشارة أنه لا وجود لما يسمى انفلونزا الخنازير .

وتعد انفلونزا موسمية عادية وقد تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي.

وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والإحترازي دون وجود حالات أخرى أو مايدعو للقلق.

وأضاف البيان: إن فريقا متخصصا سيتواجد بالمدرسة المعنية طيلة الاسبوع القائم لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي

فيما كلف فريق آخر بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكافة طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي.