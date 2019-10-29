عاجل.. ولي العهد يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، ومعالي وزير الطاقة ريك بيري، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة ل “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.