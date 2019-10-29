“تنظيم الكهرباء” تلجأ للوعظ الديني .. و متابعون : أين أنتم من فواتير #شركة_الكهرباء #رحب_بالعالم_بلهجتك #الهلال_اوراوا_لمن_الكاس

شن متابعون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، هجوما ضاريا على هيئة تنظيم الكهرباء، بعد نشرها لتغريدة على حسابها الرسمي بتويتر استخدمت فيها لغة دينية ووعظا إرشاديا ضد من يعبث بالعدادات كما قالت.

و أطلق متابعون كما هائلا من السخرية، و التندر على الهيئة بسبب شركة الكهرباء، و أسعار الفواتير معلنين عن غضبهم تجاه ما أسموه تلاعب الشركة في الفواتير، متهمين الهيئة بازدواجية الخطاب و المعايير.

وفي إحدى التغريدات هاجم أحد المغردين الهيئة و الشركة قائلا: أحلال لكم حرام على غيركم قاصدا عملية التلاعب نفسها واتهم الشركة بالكيل بمكيالين فالتلاعب في الفواتير يشبه العبث في قراءة العدادات

وغرد قائلا: ” التلاعب بالعدادات نفس التلاعب بالقراءات والفواتير هو كله تلاعب فليش حلال عليكم وواجب ديني واخلاقي على غيركم”

فيما سخر آخر قائلا: “اذا تعرفون احد تعبث بالعداد وضبط معه شهروا فيه عشان نعرفه ونروح له يعلمنا كيف ،، هذا من باب حب لأخيك ماتحب لنفسك

وتوالى الانتقاد للشركة بين متفاعلين مع تغريدة هيئة تنظيم الكهرباء التي قالت فيها: الإبلاغ عن حالات العبث بالعداد واجب ديني وأخلاقي يساعد في الحد من التعدي على المرافق العامة.

و أكد آخر أن الهيئة لم تستجب لشكواه في انقطاع الكهرباء منتقدا الشركة في عدم سرعة الاستجابة لشكاوى الانقطاع قائلا: والعبث من قبل شركة الكهرباء بالكهرباء واطفائها على البشر بين وقت وآخر من يحاسبهم عليه ؟

علماً أنه سبق وأن تم رفع بلاغ بدون أدنى فائده” مما اضطر الهيئة للرد على تعليقه

فيما أعلن آخر عن تعجبه من الخطاب الديني الذي استخدمته الشركة مستنكرا عليها ما تقوم به و عبر بالقول: الله اكبر…. وش الايمان هذا عندكم

والفواتير اللي تصلخ ظهور المواطنين ماهو تعدي على حياة المواطن الكريمة”