حرس الحدود ينقذ مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالشرقية

قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، مساء يوم الثلاثاء ١ / ٣ / ١٤٤١ هـ، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير .

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلين، ويطلب المساعدة.

وأضاف:” على الفور، تم توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد”.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، بعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.