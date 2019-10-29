وزير الخارجية التركي يجاهر بتصفية الأكراد: لن نتردد في قتلهم

قال وزير خارجية تركيا، مولود تشاويش أوغلو، الثلاثاء، أن قوات بلاده لن تتردد بقتل أي مقاتل كردي تراه في المنطقة الآمنة بسوريا.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن روسيا أبلغت تركيا بانسحاب القوات الكردية مع أسلحتهم الثقيلة إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية.

جاء ذلك، بعد تضارب الأنباء حول انسحاب القوات الكردية حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اكتمال سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا تم قبل الموعد المقرر، ونفى ذلك وزير الدفاع خلوصي أكار بقوله إن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل بعد من تلك المنطقة، أعلن مسؤول تركي الثلاثاء أن دوريات مشتركة تركية-روسية ستتحقق من انسحاب المقاتلين الأكراد من مناطق في شمال شرق سوريا.

وقال فخر الدين التون مدير الاتصال لدى الرئيس رجب طيب أردوغان في تغريدة على تويتر: “سنقوم بالتحقق عبر دوريات مشتركة (روسية-تركية) في ما إذا كان الإرهابيون قد انسحبوا بالفعل”، وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات الكردية في كلامها عن المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

ثم خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليعلن أن بلاده ستقيم المنطقة الآمنة في شمال سوريا سواء انسحب الأكراد أم لا.